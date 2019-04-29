Анри хочет возглавить "Андерлехт"

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Анри хочет возглавить "Андерлехт"

Французский тренер Тьерри Анри предложил свою кандидатуру бельгийскому "Андерлехту", сообщает Het Laatste Nieuws.

По сведениям издания, француз готов возглавить клуб в следующем сезоне. Впрочем, пока что бельгийцы не рассматривают никаких кандидатур в серьезном порядке.

Напомним, что Анри по ходу нынешнего сезона возглавил "Монако", но был уволен спустя всего три месяца.

В данный момент "Андерлехт" занимает лишь пятое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, не имея шансов на чемпионство.

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