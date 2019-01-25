Анри хорошо заработает на увольнении из "Монако"

Отстранённый от исполнения обязанностей главного тренера "Монако" Тьерри Анри хорошо заработает на увольнении из французского клуба.

По информации Nice-Matin, за досрочное расторжение контракта 41-летнему специалисту полагается от 10 до 15 миллионов евро.

Напомним, что Анри возглавлял "Монако" с 13 октября. Под его руководством монегаски добыли 4 победы, 5 раз сыграл вничью и потерпели 11 поражений в 20 матчах.

Контракт легендарного француза с клубом рассчитан до 2021 года.

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