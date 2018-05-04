Анри: "Иньеста - очень тихий человек, но с мячом в ногах он превращается в Супермена"

Известный в прошлом французский футболист Тьерри Анри дал характеристику игре капитана каталонской "Барселоны" Андреса Иньесты.

" Андрес - парень, который, в первую очередь, говорит с мячом в ногах. Он - не очень разговорчив вне поля, вы не найдете много интервью с ним, но когда у него есть мяч, он может разговаривать целыми днями. Я всегда думал, что он может остаться незамеченным в толпе, если на нем будет шапка. Он - очень тихий и незаметен, но когда он получает мяч, он превращается в Супермена ", - цитирует бывшего футболиста Le 10 Sport.

Напомним, Иньеста может пропустить Эль Класико. | soccernews.ru