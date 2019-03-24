Анри - лучший легионер в истории Премьер-лиги

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Анри - лучший легионер в истории Премьер-лиги

Экс-форварда лондонского "Арсенала" Тьерри Анри признали лучшим легионером в истории чемпионата Англии, сообщает BBC. 

По сведениям источника, французский нападающий занял первое место в голосовании, набрав 45 процентов голосов. Второе место занял экс-игрок "Манчестер Юнайтед" француз Эрик Кантона (12%). Третьим стал аргентинский форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро (8%). 

41-летний Анри выступал за "Арсенала" с 1999 по 2007 годы. Всего за "канониров" он провел 375 матчей во всех турнирах, в которых забил 228 голов и отдал 89 результативных передач.

В составе "Арсенала" Анри дважды выигрывал чемпионат Англии, а также четырежды становился лучшим бомбардиром АПЛ.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Я бы назвал лучшим Дидье Дрогба. Вот он точно, выдающийся футболист!

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