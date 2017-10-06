Анри: "Мартиаль лучше меня"

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Тьерри Анри похвалил вингера английского "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля.

"Антони Мартиаль - намного лучший игрок, чем был я в его возрасте. Он может стать игроком мирового класса", - приводит слова бывшего футболиста Daily Mail.

В нынешнем сезоне Мартиаль забил 5 мячей и сделал 6 результативных передач в 9 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Мартиаль назван лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в сентябре. | soccernews.ru