Анри: "Мартиаль лучше меня"

Теги тьерри анриантони мартиаль

Анри: "Мартиаль лучше меня"Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Тьерри Анри похвалил вингера английского "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля.

"Антони Мартиаль - намного лучший игрок, чем был я в его возрасте. Он может стать игроком мирового класса", - приводит слова бывшего футболиста Daily Mail.

В нынешнем сезоне Мартиаль забил 5 мячей и сделал 6 результативных передач в 9 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Мартиаль назван лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в сентябре. | soccernews.ru

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