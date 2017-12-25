Анри: "Месси и Альба выиграли от ухода Неймара"

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Анри: "Месси и Альба выиграли от ухода Неймара"Известный в прошлом французский футболист Тьерри Анри оценил последствия ухода во французский ПСЖ из каталонской "Барселоны" одного из лучших форвардов мира Неймара.

"Неймар? Мы говорим об одном из лучших футболистов мира в игре на скорости. Но после его ухода освободилось место для подключений Жорди Альбы. Таким образом, он может совершать свои проходы, он может покрывать всю бровку, подключаясь к атакам и получая передачи от Месси, играя тем самым выше Лео", - цитирует бывшего футболиста Express.

Напомним, "Барселона" отпраздновала победу над "Реалом" в раздевалке "Сантьяго Бернабеу". | soccernews.ru

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