Анри: "Месси и Альба выиграли от ухода Неймара"

Известный в прошлом французский футболист Тьерри Анри оценил последствия ухода во французский ПСЖ из каталонской "Барселоны" одного из лучших форвардов мира Неймара.

"Неймар? Мы говорим об одном из лучших футболистов мира в игре на скорости. Но после его ухода освободилось место для подключений Жорди Альбы. Таким образом, он может совершать свои проходы, он может покрывать всю бровку, подключаясь к атакам и получая передачи от Месси, играя тем самым выше Лео", - цитирует бывшего футболиста Express.

Напомним, "Барселона" отпраздновала победу над "Реалом" в раздевалке "Сантьяго Бернабеу". | soccernews.ru