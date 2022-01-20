Анри может возглавить аутсайдера Лиги 1

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Анри может возглавить аутсайдера Лиги 1

Фото твиттер сборной Бельгии

"Бордо" всерьёз задумался о смене главного тренера, сообщает RMC Sport.

По информации источника, в ближайшее время клуб может уволить Владимира Петковича.

На замену швейцарскому специалисту рассматривается кандидатура Тьерри Анри.

44-летний француз сейчас входит в тренерский штаб сборной Бельгии. У него есть самостоятельный опыт работы в "Монако" и "Монреаль Импакт".

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