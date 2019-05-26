Анри может возглавить "Бетис"

Новым главным тренером "Бетиса" может стать Тьерри Анри, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, испанский клуб рассматривает кандидатуру французского специалиста в качестве преемника Кике Сетьену, который ушел в отставку. Также "Бетис" вел переговоры с наставником "Ньюкасла" Рафаэлем Бенитесом, но получил отказ.

Напомним, что Анри в нынешнем сезоне тренировал "Монако", но был уволен всего спустя три месяца после начала работы.

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