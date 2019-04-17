Французский тренер Тьерри Анри может возглавить клуб MLS "Нью-Йорк Ред Буллз", утверждает Sky Sports.

По данным издания, руководство "Нью-Йорк Ред Буллз" уже встречалось с 41-летним французом. Анри считает, что может изменить состояние команды на поле и за ее пределами.

Напомним, Анри играл в составе "Нью-Йорк Ред Буллз" с 2010 по 2014 год. Последний клуб, который возглавлял специалист, - "Монако".



"Нью-Йорк Ред Буллз" участвовал в 6 матчах в текущем сезоне и занимает 9 место в турнирной таблице Восточной конференции MLS.

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