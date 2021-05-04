Анри назвал игрока, которого боялись в "Арсенале"

Фото: инстаграм Пола Скоулза/Автор неизвестен

Экс-нападающий лондонского "Арсенала" Тьерри Анри признался, что его команда играла против "Манчестер Юнайтед" "канониры" опасалась полузащитника Пола Скоулза.

"Когда мы играли с "Юнайтед" (а вы знаете, какая сильная команда у них была в то время), мы хотели остановить Скоулза. Он заводил всю команду. Первый пас, подключения в атаку и его мощный удар. Мы его действительно боялись.



Я не говорю, что мы не боялись других игроков "МЮ", просто его — в первую очередь. Если остановишь его — остановишь очень многое в игре "Юнайтед". Это показывает его важность в той великой команде", — приводит слова Анри Give me Sport.

В период с 1999 по 2007 год Анри дважды стал чемпионом Англии с "Арсеналом", завоевал три национальных Кубка и два Суперкубка. Также с "канонирами" француз добирался до финалов Кубка УЕФА и Лиги Чемпионов.

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