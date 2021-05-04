Анри назвал игрока, которого боялись в "Арсенале"
Фото: инстаграм Пола Скоулза/Автор неизвестен
Экс-нападающий лондонского "Арсенала" Тьерри Анри признался, что его команда играла против "Манчестер Юнайтед" "канониры" опасалась полузащитника Пола Скоулза.
"Когда мы играли с "Юнайтед" (а вы знаете, какая сильная команда у них была в то время), мы хотели остановить Скоулза. Он заводил всю команду. Первый пас, подключения в атаку и его мощный удар. Мы его действительно боялись.
Я не говорю, что мы не боялись других игроков "МЮ", просто его — в первую очередь. Если остановишь его — остановишь очень многое в игре "Юнайтед". Это показывает его важность в той великой команде", — приводит слова Анри Give me Sport.
В период с 1999 по 2007 год Анри дважды стал чемпионом Англии с "Арсеналом", завоевал три национальных Кубка и два Суперкубка. Также с "канонирами" француз добирался до финалов Кубка УЕФА и Лиги Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18