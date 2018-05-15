Анри назвал лучшего форварда АПЛ

Теги тьерри анрироберто фирмино

Анри назвал лучшего форварда АПЛ

Экс-игрок "Арсенала" и "Барселоны" Тьерри Анри выбрал лучшего нападающего АПЛ.

"Фирмино - лучший форвард в АПЛ. Я не говорю о лучшем бомбардире. Я имею ввиду того футболиста, который хорош во всем, который обладает полным набором навыков форварда. Роберто на протяжении всего сезона показывал свой уровень игры" - приводит слова Анри Mirror.

В этом сезоне Фирмино провел в АПЛ 37 матчей, забил 15 голов и отдал 8 ассистов.

Читайте также: Кейн стал самым полезным футболистом АПЛ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси

Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов