Анри назвал лучшего форварда АПЛ

Экс-игрок "Арсенала" и "Барселоны" Тьерри Анри выбрал лучшего нападающего АПЛ.

"Фирмино - лучший форвард в АПЛ. Я не говорю о лучшем бомбардире. Я имею ввиду того футболиста, который хорош во всем, который обладает полным набором навыков форварда. Роберто на протяжении всего сезона показывал свой уровень игры" - приводит слова Анри Mirror.

В этом сезоне Фирмино провел в АПЛ 37 матчей, забил 15 голов и отдал 8 ассистов.

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