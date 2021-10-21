Анри назвал лучшего игрока мира

Теги реал мадридкарим бензематьерри анримохамед салахливерпуль

Анри назвал лучшего игрока мираФото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Легендарный французский экс-форвард "Арсенала" и "Барселоны" Тьерри Анри поделился мнением о том, кто на данный момент является лучшим игроком мира.

"Лучший ли Салах в АПЛ? Да, но если говорить о лучших футболистах мира прямо сейчас, в их текущей форме, то я бы поставил Бензема выше Салаха", - сказал француз.

В нынешнем сезоне Бензема сыграл 8 матчей в Ла Лиге, в которых забил 9 голов и отдал 7 голевых передач. Салах принял участие в 8 матчах АПЛ, в которых забил 7 голов и отдал 4 ассиста.

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