Анри назвал лучшего игрока мира

Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Легендарный французский экс-форвард "Арсенала" и "Барселоны" Тьерри Анри поделился мнением о том, кто на данный момент является лучшим игроком мира.

"Лучший ли Салах в АПЛ? Да, но если говорить о лучших футболистах мира прямо сейчас, в их текущей форме, то я бы поставил Бензема выше Салаха", - сказал француз.

В нынешнем сезоне Бензема сыграл 8 матчей в Ла Лиге, в которых забил 9 голов и отдал 7 голевых передач. Салах принял участие в 8 матчах АПЛ, в которых забил 7 голов и отдал 4 ассиста.

Также не пропустите: Анчелотти высказался о Кумане и Фати. | http://soccernews.ru