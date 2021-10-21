Анри назвал лучшего игрока мира
Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен
Легендарный французский экс-форвард "Арсенала" и "Барселоны" Тьерри Анри поделился мнением о том, кто на данный момент является лучшим игроком мира.
"Лучший ли Салах в АПЛ? Да, но если говорить о лучших футболистах мира прямо сейчас, в их текущей форме, то я бы поставил Бензема выше Салаха", - сказал француз.
В нынешнем сезоне Бензема сыграл 8 матчей в Ла Лиге, в которых забил 9 голов и отдал 7 голевых передач. Салах принял участие в 8 матчах АПЛ, в которых забил 7 голов и отдал 4 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14