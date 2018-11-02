Анри не исключает вылет "Монако" во второй дивизион

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри не исключает вылет своей команды во второй французский дивизион по итогам текущего сезона.

"Никто от этого не застрахован. Любая команда может как вылететь, так и стать чемпионом" - цитирует Анри RMC Sport.

По итогам 11 туров "Монако" занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице Лиги 1, имея в своём активе всего 7 очков.

Из-за катастрофических результатов монегаски уволили Леонарду Жардима с поста главного тренера, однако Анри, ставший его преемником, пока не может исправить ситуацию - поражение от "Страсбура" и ничья с "Дижоном".

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