Анри: "Не понимаю, чем хорош Окслейд-Чемберлен"

Бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри подверг критике полузащитника "Ливерпуля" Алекса Окслейд-Чемберлена.

"Алекс сказал в интервью сайту "Ливерпуля", что Клопп сделает его более сильным игроком. К тому же, в новом клубе он чувствует любовь и сплоченность. Он хочет сказать, что этого у него не было в "Арсенале"? Он прочувствовал это после часовой тренировки в "Ливерпуле"?

Я давно слежу за Окслейд-Чемберленом и не понимаю, чем он хорош. Обычно у каждого игрока есть слабости и сильные стороны. Алексу нужно показать что он что-то умеет делать хорошо", - приводит слова Анри Sky Sports.

Напомним, что 24-летний Окслейд-Чемберлен перешел из "Арсенала" в "Ливерпуль" этим летом за 38 миллионов евро.

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