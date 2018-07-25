Анри не возглавит "Астон Виллу"

Тьерри Анри не станет новым наставником "Астон Виллы".

Как сообщает официальный сайт клуба, руководство приняло решение оставить на посту Стива Брюса.

Напомним, что во время ЧМ-2018 Анри входил в тренерский штаб сборной Бельгии.

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