Анри: "Некоторые говорят, что "Эвертон" не нашел замену Лукаку, но я считаю, что нашел"

Экс-игрок "Арсенала" Тьерри Анри поделился мнением о ситуации с атакующей линией "Эвертона" после ухода Лукаку.

"Сложно заменить такого футболиста как Лукаку, независимо от того, сколько клуб выручил за трансфер. Некоторые говорят, что "Эвертон" не нашел замену Ромелу, но я считаю, что нашел. Они приобрели Сандро Рамиреса, который забил 14 голов в 30 играх Примеры. Помимо Рамиреса у команды также есть Уэйн Руни и Гилфи Сигурдссон. И если одному не удастся забить 30 мячей за сезон, то это по силам будет сделать троим, забив по 10" - приводит слова Анри Thisisfutbol.

Напомним, что Лукаку летом перешел в "МЮ" за 85 миллионов евро.

Читайте также: Анри: "Мартиаль лучше меня". | http://soccernews.ru