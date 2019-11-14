Анри - новый тренер "Монреаль Импакт"

"Монреаль Импакт" на своём официальном сайте объявил о назначении Тьерри Анри на пост главного тренера команды.

Стороны заключили двухлетний контракт с опцией продления ещё на один сезон.

Официальная презентация нового наставника состоится в ближайший понедельник, а к своим обязанностям француз приступит в середине января.

42-летний Анри ранее возглавлял "Монако", а также входил в тренерский штаб "Арсенала" и сборной Бельгии.

Не пропустите: Венгер прокомментировал получение должности в ФИФА. | http://soccernews.ru