Анри - новый тренер "Монреаль Импакт"
"Монреаль Импакт" на своём официальном сайте объявил о назначении Тьерри Анри на пост главного тренера команды.
Стороны заключили двухлетний контракт с опцией продления ещё на один сезон.
Официальная презентация нового наставника состоится в ближайший понедельник, а к своим обязанностям француз приступит в середине января.
42-летний Анри ранее возглавлял "Монако", а также входил в тренерский штаб "Арсенала" и сборной Бельгии.
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