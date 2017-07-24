Анри: "Нужно ждать и помогать Вальверде"

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Анри: "Нужно ждать и помогать Вальверде"

Известный французский футболист и тренер Тьерри Анри выразил мнение, что "Барселона" сделала правильный выбор, назначив на пост наставника Эрнесто Вальверде.

"Если кто-то и разбирается в игре "Барселоны", то это Вальверде. Он неоднократно играл за команду и против неё. Я сам вижу его в должном состоянии. Нужно ждать и помогать Вальверде" - цитирует Анри Marca.

Напомним, что 53-летний Вальверде сменил у руля "сине-гранатовых" Луиса Энрике

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