Анри об эффектном голе Ибрагимовича: "Так может только Златан"

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри не удивился мощному дебюту Златана Ибрагимовича в "Лос-Анджелес Гэлакси".

В первой игре швед забил два гола, один из которых вышел очень эффектным.

"Это был настоящий Златан. Мне рассказали о его голе, и я решил его посмотреть, понимая, что сейчас увижу нечто. И на самом деле он впечатлил. Это потрясающий гол. Но так может только Златан. Он создан для подобных вещей", - сказал он.

Zlatan Ibrahimovic's @MLS debut goal for @LAGalaxy is a Classic.



COME ONNN



video: @FOXSoccer

pic.twitter.com/u0vmJONoZy