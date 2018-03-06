Анри: "Окслейд-Чемберлен хорош в матчах за "Ливерпуль", в "Арсенале" он так не играл"



Бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри оценил игру полузащитника "Ливерпуля" Алекса Окслейд-Чемберлена.

"Окслейд-Чемберлена можно похвалить за его игру в "Ливерпуле". Но я не могу сказать, что он был настолько хорош в "Арсенале". Впрочем в стане "канониров" Алекс играл на разных позициях. Он был фланговым защитником, левым крайним нападающим, потом – правым, а затем на позиции десятки. Трудно показывать футбол высокого уровня, когда не можешь понять, в чем ты хорош. За 132 матча в составе "Арсенала" он забил девять голов и отдал 14 голевых передач, но за "Ливерпуль" Алекс уже забил три гола и отдал пять передач", - цитирует Анри Sky Sports.

Напомним, что 24-летний Окслейд-Чемберлен перешел в "Ливерпуль" из "Арсенала" прошлым летом за 38 миллионов евро.

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