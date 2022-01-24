Анри отказал "Бордо"

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Анри отказал "Бордо"

Фото инстаграм Thierry Henry 12

Тьерри Анри отклонил предложение возглавить "Бордо" вместо Владимира Петковича.

"Что я могу ответить? Вообще ничего. Я не живу в утопии, не знаю, что вам ещё сказать", - цитирует Анри Goal.com.

44-летний француз сейчас входит в тренерский штаб сборной Бельгии. У него есть самостоятельный опыт работы в "Монако" и "Монреаль Импакт".

"Бордо" занимает 17-е место в таблице Лиги 1, имея 20 очков в 22 турах.

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