Анри отказал "Бордо"
Фото инстаграм Thierry Henry 12
Тьерри Анри отклонил предложение возглавить "Бордо" вместо Владимира Петковича.
"Что я могу ответить? Вообще ничего. Я не живу в утопии, не знаю, что вам ещё сказать", - цитирует Анри Goal.com.
44-летний француз сейчас входит в тренерский штаб сборной Бельгии. У него есть самостоятельный опыт работы в "Монако" и "Монреаль Импакт".
"Бордо" занимает 17-е место в таблице Лиги 1, имея 20 очков в 22 турах.
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|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
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|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13