Экс-форвард сборной Франции Тьерри Анри отказался от работы на телевидении.

40-летний француз решил прекратить сотрудничество с телеканалом Sky Sports, на котором он с 2015 года был экспертом.

Анри намерен сконцентрироваться на тренерской карьере. Напомним, что сейчас он входит в штаб наставника сборной Бельгии Роберто Мартинеса.

Не пропустите: Ловрен повторил уникальное достижение Тьерри Анри. | http://soccernews.ru