Анри отказался от работы на телевидении

Теги тьерри анрибельгия

Анри отказался от работы на телевидении

Экс-форвард сборной Франции Тьерри Анри отказался от работы на телевидении.

40-летний француз решил прекратить сотрудничество с телеканалом Sky Sports, на котором он с 2015 года был экспертом.

Анри намерен сконцентрироваться на тренерской карьере. Напомним, что сейчас он входит в штаб наставника сборной Бельгии Роберто Мартинеса.

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