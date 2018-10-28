Анри отметил игру Головина в матче с "Дижоном"

Наставник "Монако" Тьерри Анри дал комментарии после ничьи с "Дижоном" (2:2).

"Мы находимся в трудном положении, но будем бороться. Мы плохо провели первый 30 минут игры, однако прорисовываются положительные моменты. Из игроков я бы отметил Головина, Диопа и Силву. Думаю несколько недель назад мы бы уступили в такой игре" - приводит слова Анри L'Equipe.

После 11 туров "Монако" с 7 очками находится на 19-й позиции в турнирной таблице Лиги 1.

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