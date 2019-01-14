Анри поддержал Головина в раздевалке после матча с "Марселем"
Главный тренер "Монако" Тьерри Анри поддержал российского полузащитника Александра Головина после матча 20-го тура чемпионата Франции с "Марселем" (1:1). Об этом сообщают "РИА Новости".
Головин играл на поле с первых минут матча. Он поучаствовал в голевой атаке, а также промахнулся мимо створа ворот после выхода один на один с вратарем.
После матча главный тренер команды остался доволен игрой Головина и сказал ему в раздевалке: "Ничего страшного, в следующий раз забьешь".
Футболист принял участие в 11 матчах и сделал 1 ассист.
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