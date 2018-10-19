Анри поделился мнением о Фалькао

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Анри поделился мнением о Фалькао

Новый наставник "Монако" Тьерри Анри высказался о капитане своей команды Радамеле Фалькао.

"Мы пообщались с ним перед тренировкой. Фалькао - это наш капитан и бомбардир. Он является харизматичным лидером. Мы осознаём его значение для команды. Радамель будет помогать "Монако" двигаться вперёд" - приводит слова Анри официальный сайт клуба.

В этом сезоне 32-летний Фалькао сыграл за "Монако" 10 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативных передачи.

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