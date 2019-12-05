Анри поделился мнением о работе Юнгберга на посту главного тренера "Арсенала"

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Анри поделился мнением о работе Юнгберга на посту главного тренера "Арсенала"

Бывший известный футболист лондонского "Арсенала" Тьерри Анри рассказал, что думает о работе Фредерика Юнгберга на посту главного тренера клуба. Об этом сообщает Goal.

Напомним, несколько дней назад "Арсенал" покинул Унаи Эмери из-за неудовлетворительных результатов команды.

"Быстро что-то поменять нелегко. Юнгберг провел только две тренировки перед матчем с "Норвич Сити". За такой срок потчи не возможно что-либо поменять.
Однако в этом матче я увидел то, что не видел раньше. Обамеянг забил два мяча, и мы избежали поражения. Не знаю, чтобы "Арсенал" делал без его голов", - сказал Анри.

После 14 туров АПЛ "Арсенал" занимает 10 место в турнирной таблице. Сегодня, 5 декабря, "канониры" сыграют с "Брайтоном". Начало встречи - в 23:15 (мск).

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