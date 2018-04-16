Анри: "Погба не может играть каждую неделю так, как это он сделал против "Манчестер Сити"

Теги тьерри анриполь погбаманчестер юнайтед

Анри: "Погба не может играть каждую неделю так, как это он сделал против "Манчестер Сити"Известный в прошлом французский футболист Тьерри Анри высказался об игре полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба во вчерашнем матче против "Вест Бромвича".

"Его выступление было отличным от того, что я видел неделю назад... Я подумал, может ли Погба играть все время так, как это он сделал против "Манчестер Сити". Ответ - нет", - приводит слова бывшего футболиста Le 10 Sport.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" будет готов потратить 100 миллионов евро на ключевого игрока "Барселоны". | soccernews.ru

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