Анри: "Погба не может играть каждую неделю так, как это он сделал против "Манчестер Сити"

Известный в прошлом французский футболист Тьерри Анри высказался об игре полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба во вчерашнем матче против "Вест Бромвича".

"Его выступление было отличным от того, что я видел неделю назад... Я подумал, может ли Погба играть все время так, как это он сделал против "Манчестер Сити". Ответ - нет ", - приводит слова бывшего футболиста Le 10 Sport.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" будет готов потратить 100 миллионов евро на ключевого игрока "Барселоны". | soccernews.ru