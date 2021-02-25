Анри покинул пост главного тренера "Монреаля"

Теги тьерри анримонреаль импакт

Анри покинул пост главного тренера "Монреаля""Монреаль Импакт" на своем официальном сайте объявил об уходе с поста главного тренера Тьерри Анри. Француз прекращает работу с клубом по семейным обстоятельствам.

"Мне было очень трудно принять такое решение. Прошлый год для меня выдался невероятно тяжелым, я не мог видеться с детьми из-за пандемии коронавируса.

Спустя год, к сожалению, ситуация не изменилась, перемещаться между странами все так же сложно. Разлука слишком тяготит меня и моих детей.

С огромной грустью я вынужден сообщить о решении вернуться в Лондон, покинув "Монреаль", – заявил Анри.

Бывший нападающий "Арсенала" и сборной Франции был тренером клуба с 14 ноября 2019 года. 2020 году вывел команду в плей-офф МЛС впервые с 2016-го. Под его руководством "Монреаль" дошел до 1/4 финала североамериканской Лиги Чемпионов.

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