Анри предложил ввести 6 футболистов в Зал славы АПЛ



Фото: твиттер Goal/Автор неизвестен

Бывший форвард лондонского "Арсенала" Тьерри Анри выразил мнение, что Зал славы английской Премьер-лиги нужно ввести шестерых футболистов, сообщает Football Daily.

По сведениям источника, француз предложил выбрать двоих бывших игроков "Арсенала" Денниса Бергкампа и Патрика Виейра, троих экс-футболистов "Манчестер Юнайтед" Эрика Кантона, Пола Скоулза и Роя Кина, а также бывшего игрока "Челси" Фрэнка Лэмпарда.

Напомним, что в Зал славы изначально включили Анри и экс-форварда "Ньюкасла" Алана Ширера.

Не пропустите: Анри назвал игрока, которого боялись в "Арсенале". | http://soccernews.ru