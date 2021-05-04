Анри предложил ввести 6 футболистов в Зал славы АПЛ
Фото: твиттер Goal/Автор неизвестен
Бывший форвард лондонского "Арсенала" Тьерри Анри выразил мнение, что Зал славы английской Премьер-лиги нужно ввести шестерых футболистов, сообщает Football Daily.
По сведениям источника, француз предложил выбрать двоих бывших игроков "Арсенала" Денниса Бергкампа и Патрика Виейра, троих экс-футболистов "Манчестер Юнайтед" Эрика Кантона, Пола Скоулза и Роя Кина, а также бывшего игрока "Челси" Фрэнка Лэмпарда.
Напомним, что в Зал славы изначально включили Анри и экс-форварда "Ньюкасла" Алана Ширера.
Не пропустите: Анри назвал игрока, которого боялись в "Арсенале". | http://soccernews.ru
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|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
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