Анри прокомментировал адаптацию Месси в ПСЖ

Фото твиттер сборной Бельгии

Известный в прошлом французский футболист Тьерри Анри поделился мыслями об игре форварда Лионеля Месси в составе ПСЖ.

"Думаю, уход из "Барселоны" отнял у Месси много эмоций. Он покинул место, в котором был с детства. Вы видели, как Лео плакал, это было искренне. Теперь ему нужно время, чтобы привыкнуть к новой лиге и новой команде.

Даже если ты Месси, немного времени на адаптацию тебе потребуется. Необходимо понимать, что он тоже человек. Отъезд из "Барсы" ещё свежее переживание для него. Но я верю, что Лео справится. Я в нём уверен", - приводит слова Анри GQ.

В августе 34-летний Месси перешёл из "Барселоны" в ПСЖ на правах свободного агента. Аргентинец забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 14 матчах.

Не пропустите: Мбаппе рассказал об игре с Месси. | http://soccernews.ru