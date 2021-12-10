Анри прокомментировал адаптацию Месси в ПСЖ
Известный в прошлом французский футболист Тьерри Анри поделился мыслями об игре форварда Лионеля Месси в составе ПСЖ.
"Думаю, уход из "Барселоны" отнял у Месси много эмоций. Он покинул место, в котором был с детства. Вы видели, как Лео плакал, это было искренне. Теперь ему нужно время, чтобы привыкнуть к новой лиге и новой команде.
Даже если ты Месси, немного времени на адаптацию тебе потребуется. Необходимо понимать, что он тоже человек. Отъезд из "Барсы" ещё свежее переживание для него. Но я верю, что Лео справится. Я в нём уверен", - приводит слова Анри GQ.
В августе 34-летний Месси перешёл из "Барселоны" в ПСЖ на правах свободного агента. Аргентинец забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 14 матчах.
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|Команда
|М
|О
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|ПСЖ
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|Марсель
|28
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|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
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|5
|Ницца
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|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13