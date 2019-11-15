Анри прокомментировал назначение на пост главного тренера "Монреаль Импакт"

Теги монреаль импакттьерри анри

Анри прокомментировал назначение на пост главного тренера "Монреаль Импакт"

Новый наставник "Монреаль Импакт" Тьерри Анри высказался по поводу своего назначения.

"Для меня большая честь стать главным тренером "Монреаля" и вернуться в МЛС. Быть в Квебеке, который имеет огромное культурное наследие - что-то необычайное. Я всегда следил за клубом. Теперь я здесь!" - цитирует французского специалиста официальный сайт клуба.

Напомним, что стороны заключили двухлетний контракт с опцией продления ещё на один сезон.

Официальная презентация нового тренера состоится в ближайший понедельник, а к своим обязанностям француз приступит в середине января.

42-летний Анри ранее возглавлял "Монако", а также входил в тренерский штаб "Арсенала" и сборной Бельгии.

Не пропустите: "Лос-Анджелес Гэлакси" намерен заменить Ибрагимовича форвардом ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Гендиректор "Локомотива" не исключил переход братьев Миранчуков в "Зенит"

Гендиректор "Локомотива" не исключил переход братьев Миранчуков в "Зенит"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Eastern Conference М О
1 Нью-Йорк РБ Нью-Йорк РБ 34 57
2 New York City New York City 34 54
3 Торонто Торонто 34 53
4 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 34 46
5 Montreal Impact Montreal Impact 34 45
6 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 34 42
7 Нью Ингланд Революшн Нью Ингланд Революшн 34 42
8 Остин Азтекс Остин Азтекс 34 41
9 Коламбус Крю Коламбус Крю 34 36
10 Чикаго Файр Чикаго Файр 34 31
Western Conference М О
1 Даллас Даллас 34 60
2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 34 58
3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 34 52
4 Сиэттл Саундерс Сиэттл Саундерс 34 48
5 Канзас Сити Уизардс Канзас Сити Уизардс 34 47
6 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 34 46
7 Portland Timbers Portland Timbers 34 44
8 Whitecaps Whitecaps 34 39
9 Сан-Хосе Ертквейкс Сан-Хосе Ертквейкс 34 38
10 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 34 34
Полная таблица

топ-5 тегов