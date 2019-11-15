Анри прокомментировал назначение на пост главного тренера "Монреаль Импакт"

Новый наставник "Монреаль Импакт" Тьерри Анри высказался по поводу своего назначения.

"Для меня большая честь стать главным тренером "Монреаля" и вернуться в МЛС. Быть в Квебеке, который имеет огромное культурное наследие - что-то необычайное. Я всегда следил за клубом. Теперь я здесь!" - цитирует французского специалиста официальный сайт клуба.

Напомним, что стороны заключили двухлетний контракт с опцией продления ещё на один сезон.

Официальная презентация нового тренера состоится в ближайший понедельник, а к своим обязанностям француз приступит в середине января.

42-летний Анри ранее возглавлял "Монако", а также входил в тренерский штаб "Арсенала" и сборной Бельгии.

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