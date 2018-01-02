Анри: "Просто удивлен, что Муссой Дембеле интересуется только "Брайтон"

Теги селтикмусса дембеле 1987брайтон & хоув альбионтьерри анри

Анри: "Просто удивлен, что Муссой Дембеле интересуется только "Брайтон"Известный в прошлом французский футболист Тьерри Анри высказался по будущему форварда шотландского "Селтика" Муссы Дембеле.

"Мусса Дембеле должен покинуть Шотландию ради выступлений в более престижном чемпионате. Он обладает всеми качествами для этого. Я просто удивлен, что только "Брайтон" проявляет интерес к нему. Он должен перейти в клуб, который поможет ему реально прогрессировать", - цитирует бывшего футболиста le10sport.

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