Анри провёл первую тренировку в "Монако"

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Анри провёл первую тренировку в "Монако"

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри провёл первую тренировку в новой команде.

Напомним, что 41-летний Анри сменил у руля "Монако" Леонарду Жардима и заключил с клубом трёхлетний контракт.

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