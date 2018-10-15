Анри провёл первую тренировку в "Монако"

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри провёл первую тренировку в новой команде.

TRAINING



Retour en images sur le 1er entrainement de @ThierryHenry au CE de La Turbie ! #ForeverMonaco pic.twitter.com/6myuxm9W5o — AS Monaco (@AS_Monaco) 15 октября 2018 г.

Напомним, что 41-летний Анри сменил у руля "Монако" Леонарду Жардима и заключил с клубом трёхлетний контракт.

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