Анри раскритиковал футболистов ПСЖ

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Экс-игрок сборной Франции Тьерри Анри жестко высказался о футболистах ПСЖ.

"Каков основополагающий принцип? Я выступал за "Барселону", и там ты уйдешь из команды, если не будешь делать то, что должен, независимо от твоего имени. Если ты не уважаешь свои обязанности, ты уйдешь.

Ты уйдешь из "Барсы", если не будешь делать того, что нужно. Ты уйдешь из "Баварии", из "Реала". Ты уйдешь из всех больших клубов. Уйдешь ли ты из ПСЖ? Нельзя превращать в банальность 10 чемпионских титулов. Это не банальность, это поразительно", - приводит слова Анри Get French Football News.

Напомним, что на минувших выходных ПСЖ разгромно проиграл "Монако" (0:3).

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