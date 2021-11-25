Анри раскритиковал три Месси-Мбаппе-Неймар
Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен
Экс-форварда сборной Франции Тьерри Анри критически высказался о выступлении ПСЖ в игре пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (1:2).
"Если хочешь выиграть Лигу чемпионов, ты не можешь защищаться с семью игроками. Это невозможно. Мне все равно, кто ты. Открыты крайние защитники, так что на поле практически три против одного или три против двух.
У команды, которая выигрывает титулы – и тем более Лигу чемпионов, – атакующее трио действует лицом к мячу. Таким образом защитники будут чувствовать себя комфортнее.
Но сейчас они слишком открыты. Команды во Франции не могут взломать их, а "Манчестер Сити" смог. Почеттино иногда не может быть собой с этой командой", – сказал Анри для CBS.
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|Команда
|М
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|28
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|Ренн
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|28
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|5
|Ницца
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|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13