Анри раскритиковал три Месси-Мбаппе-Неймар

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Экс-форварда сборной Франции Тьерри Анри критически высказался о выступлении ПСЖ в игре пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (1:2).

"Если хочешь выиграть Лигу чемпионов, ты не можешь защищаться с семью игроками. Это невозможно. Мне все равно, кто ты. Открыты крайние защитники, так что на поле практически три против одного или три против двух.

У команды, которая выигрывает титулы – и тем более Лигу чемпионов, – атакующее трио действует лицом к мячу. Таким образом защитники будут чувствовать себя комфортнее.

Но сейчас они слишком открыты. Команды во Франции не могут взломать их, а "Манчестер Сити" смог. Почеттино иногда не может быть собой с этой командой", – сказал Анри для CBS.

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