Анри рассказал, что не любит сравнения с Мбаппе

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Анри рассказал, что не любит сравнения с МбаппеФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри высказался о футболисте ПСЖ Килиане Мбаппе.

"Это немного поверхностно, но мы с Килианом прошли через академию Клерфонтен, мы родом из пригорода Парижа и начинали в "Монако". Я не сравниваю себя с ним, ненавижу делать это, но он игрок, которого я очень ценю.

Мбаппе – нападающий, который может играть везде впереди. Трудно понять, почему его так критикуют во Франции. Однако то, что произошло в начале сезона, меня обеспокоило, потому что он всегда был профессионалом", – сказал Анри.

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