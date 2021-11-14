Анри рассказал, что не любит сравнения с Мбаппе
Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен
Экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри высказался о футболисте ПСЖ Килиане Мбаппе.
"Это немного поверхностно, но мы с Килианом прошли через академию Клерфонтен, мы родом из пригорода Парижа и начинали в "Монако". Я не сравниваю себя с ним, ненавижу делать это, но он игрок, которого я очень ценю.
Мбаппе – нападающий, который может играть везде впереди. Трудно понять, почему его так критикуют во Франции. Однако то, что произошло в начале сезона, меня обеспокоило, потому что он всегда был профессионалом", – сказал Анри.
Также не пропустите: Бускетс высказался о Луисе Энрике. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Главные новости дня: 13 ноября
-
Успехи Франции и Бельгии, осечки Норвегии и Нидерландов: все результаты матчей отбора ЧМ-2022 13 ноября
-
Сборная Франции забила 8 голов Казахстану в матче отбора ЧМ-2022
-
Стали известны детали контракта "Локомотива" с воспитанником "Шахтера"
-
Норвегия сенсационно потеряла очки в матче с Латвией, Турция уничтожила Гибралтар
Лента новостей
-
Анри рассказал, что не любит сравнения с Мбаппе
-
Бускетс прокомментировал переход Дани Алвеса в "Барселону"
-
Бускетс высказался о Луисе Энрике
-
Лунин может уйти из "Реала"
-
Мбаппе рассказал, как на него повлияли события прошлого лета
-
"Бетис" может подписать полузащитника "Баварии"
-
Источник: Хави - первый тренер "Барселоны" со времен Гвардиолы, который имеет абсолютную власть
-
Мбаппе высказался о Бензема
-
Тотти призывает доверять Моуринью
-
Мбаппе высказался о своем будущем
-
"Челси" лидирует в борьбе за Тчуамени
-
"Барселона" считает Стерлинга наиболее оптимальным вариантом для усиления в январе
-
Мичел Сальгадо высказался о Мостовом
-
Дани Алвес может принять участие в ЧМ-2022
-
Йович может уже зимой покинуть "Реал"
-
Ван Гал прокомментировал ничью против Черногории
-
Ван де Бек хочет уйти из "Манчестер Юнайтед", если не получит достаточно игрового времени
-
Малафеев поделился ожиданиями от матча сборной России против Хорватии
-
Бускетс назвал Хави лучшим игроком в истории Испании
-
Луис Энрике высказался о Бускетсе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13