Анри рассказал, как "Арсеналу" спасти текущий сезон

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри поделился мнением о том, как "канонирам" спасти текущий сезон.

"Арсенал" всё ещё может попасть в первую четвёрку АПЛ, но гораздо больше шансов у них выиграть Лигу Европы. Команда должна попытаться изо всех сил стать победителем этого турнира. В конце концов, это вернёт "Арсенал" в Лигу Чемпионов, а также принесёт трофей" - приводит слова Анри The Mirror.

Напомним, что в 1/16 финала Лиги Европы "Арсенал" сыграет с шведским "Эстерсундом".

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