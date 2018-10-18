Новый наставник "Монако" Тьерри Анри рассказал, кто для него является примером для подражания.

41-летний французский специалист признался, что его кумир в тренерском цехе - это рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

"Гвардиола является для меня примером для подражания. Находясь рядом, мы всё время говорим о футболе" - цитирует Анри Yahoo Sports.

Напомним, что Анри, будучи футболистом, выступал под руководством Гвардиолы в "Барселоне" в период с 2008 по 2010 год.

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