Анри считает, что у Санчеса конфликт с игроками "Арсенала"

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри выразил мнение, что у нападающего "канониров" Алексиса Санчеса возник конфликт с партнёрами по команде.

Француз обратил внимание, что многие игроки "Арсенала" не захотели праздновать с чилийцем забитые им голы в матче 20-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас".

Анри считает, что отношения между Санчесом и другими футболистами испортились из-за желания Алексиса покинуть лондонский клуб.

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