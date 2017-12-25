Анри: "Смешно даже говорить об увольнении Зидана"



Бывший нападающий "Барселоны" Тьерри Анри выразил поддержку главному тренеру "Реала" Зинедину Зидану.

"Зидан является первым тренером, который выиграл две Лиги Чемпионов подряд. Всего несколько месяцев назад все восхищались победой "Реала" над "Барселоной" в Суперкубке Испании. Всем нравился не только результат, но и стиль игры "Реала".

После всего того, что Зидан сделал для Реала, даже говорить о его увольнении смешно. Он проделал огромную работу в "Реале", так что почему ему не взять небольшой перерыв в серии побед?", - приводит слова Анри Sky Sports.

Напомним, что в матче 17-го тура чемпионата Испании "Реал" проиграл дома "Барселоне" со счетом 0:3 и отставание королевского клуба от каталонцев в Ла Лиге увеличилось до 14 очков.

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