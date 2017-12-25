Анри: "Смешно даже говорить об увольнении Зидана"

Теги реал мадридтьерри анризинедин зидан

Анри: "Смешно даже говорить об увольнении Зидана"
Бывший нападающий "Барселоны" Тьерри Анри выразил поддержку главному тренеру "Реала" Зинедину Зидану.

"Зидан является первым тренером, который выиграл две Лиги Чемпионов подряд. Всего несколько месяцев назад все восхищались победой "Реала" над "Барселоной" в Суперкубке Испании. Всем нравился не только результат, но и стиль игры "Реала". 

После всего того, что Зидан сделал для Реала, даже говорить о его увольнении смешно. Он проделал огромную работу в "Реале", так что почему ему не взять небольшой перерыв в серии побед?", - приводит слова Анри Sky Sports.

Напомним, что в матче 17-го тура чемпионата Испании "Реал" проиграл дома "Барселоне" со счетом 0:3 и отставание королевского клуба от каталонцев в Ла Лиге увеличилось до 14 очков.

Не пропустите: Перес поддержал Зидана после Эль Класико. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги 17 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 17 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов