Анри советует "Арсеналу" продать Озила и Санчеса в январе

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри советует лондонскому клубу продать в январе Месута Озила и Алексиса Санчеса.

"Клуб сам виноват в том, что всё так получилось. Если Санчес и Озил уйдут, их будет не хватать, потому что они классные игроки. Но нужно постараться получить хоть какие-то деньги за них, так как они всё равно покинут клуб. Алексис и Месут до сих пор не подписали новые контракты, и в конце сезона за них уже ничего не получишь. Это двойное наказание" - цитирует француза London Evening Standard.

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