Анри сравнил свои выступления за "Арсенал" и "Барселону"

2 Теги тьерри анриарсенал лондонбарселона

Анри сравнил свои выступления за "Арсенал" и "Барселону"

Экс-форвард "Арсенала" и "Барселоны" Тьерри Анри сравнил свои игры в лондонском и каталонском клубах.

"В "Арсенале" я мог делать все, что захочу на поле. Было легко, так как рядом были Бергкамп и Кану. Они были в центре и я мог оттягиваться назад или на фланг. Никогда не думал, что покину "Арсенал".

В "Барселоне" было сложнее, там Бергкампа и Кану уже не было, пришлось привыкать к новому стилю игры. На это потребовалось много времени", - цитирует Анри Goal.

За "Арсенал" форвард выступал с 1999 года по 2007-й, после чего перешел в "Барселону", в которой пробыл до 2010 года.

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