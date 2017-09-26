Анри: "В Премьер-Лиге есть только один форвард мирового уровня"

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Тьерри Анри назвал лучшего форварда английской Премьер-Лиги.

"Единственный, кто является нападающим мирового класса или таковым был - это Агуэро из-за его долголетия и из-за того, что он делает в этой лиге из года в год. Он выиграл местный чемпионат, и он регулярно забивает голы дольше всех. Мы должны оказать ему больше доверия. Я думаю, что иногда мы обходим вниманием Агуэро, как будто он всего этого не делал", - цитирует бывшего футболиста The Sun.

Напомним, сегодня "Манчестер Сити" сыграет против "Шахтера". | soccernews.ru