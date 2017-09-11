Анри: "В ПСЖ собрана устрашающая атака"

Известный в прошлом футболист Тьерри Анри оценил шансы французского ПСЖ на выигрыш Лиги Чемпионов.

" На бумаге Мбаппе, Неймар и Кавани выглядят устрашающей атакой. Мбаппе - только 18 лет, он - молодой, но мы уже видели его качества. ПСЖ имеет все для победы в Лиге Чемпионов. Они начинают свою кампанию во вторник против "Селтика", который уже можно простить за нервозность , когда они увидят состав соперника ", - цитирует бывшего футболиста FootMercato.

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