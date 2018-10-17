Анри верит в удачный исход сезона для "Монако"

Новый наставник "Монако" Тьерри Анри высказался о положении клуба во французской Лиге 1.

В интервью для Yahoo Sports, француз отметил, что несмотря на неудачный старт сезона, "Монако" все еще является претендентом на место в тройке в чемпионате Франции.

Напомним, что после 9 сыгранных туров "Монако" находится на 18-й позиции в турнирной таблице, имея в активе 6 очков.

На посту тренера "Монако" Анри сменил Леонарду Жардима.

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