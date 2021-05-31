Анри вернулся в тренерский штаб сборной Бельгии
Известный в прошлом французский футболист Тьерри Анри официально вошёл в тренерский штаб сборной Бельгии.
Напомним, что 43-летний специалист уже работал в национальной команде с 2016 по 2018 год.
После ухода из бельгийской сборной Анри возглавлял "Монако" и "Монреаль Импакт".
На групповом этапе Евро-2020 "красные дьяволы" сыграют с Данией, Россией и Финляндией.
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|О
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|7
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|3
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|3
|Северная Ирландия
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|7
|2
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|3
|Турция
|3
|3
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|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
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|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1