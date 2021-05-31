Анри вернулся в тренерский штаб сборной Бельгии

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Анри вернулся в тренерский штаб сборной Бельгии

Фото твиттер сборной Бельгии

Известный в прошлом французский футболист Тьерри Анри официально вошёл в тренерский штаб сборной Бельгии.

Напомним, что 43-летний специалист уже работал в национальной команде с 2016 по 2018 год.

После ухода из бельгийской сборной Анри возглавлял "Монако" и "Монреаль Импакт".

На групповом этапе Евро-2020 "красные дьяволы" сыграют с Данией, Россией и Финляндией.

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