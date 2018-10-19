Анри включил Головина в заявку "Монако" на матч со "Страсбуром"

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Анри включил Головина в заявку "Монако" на матч со "Страсбуром"

Новый главный тренер "Монако" Тьерри Анри определился с заявкой команды на матч десятого тура чемпионата Франции против "Страсбура".

В состав среди прочих был включён российский полузащитник Александр Головин.

Напомним, что матч "Страсбур" - "Монако" состоится в субботу, 20 октября, в 21:00 по московскому времени.

Эта игра станет дебютной для Анри в самостоятельной тренерской карьере.

По итогам девяти туров монегаски занимают 18-е место в турнирной таблице Лиги 1. Безвыигрышная серия команды составляет 10 матчей.

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