Анри включил Головина в заявку "Монако" на матч со "Страсбуром"
Новый главный тренер "Монако" Тьерри Анри определился с заявкой команды на матч десятого тура чемпионата Франции против "Страсбура".
В состав среди прочих был включён российский полузащитник Александр Головин.
Напомним, что матч "Страсбур" - "Монако" состоится в субботу, 20 октября, в 21:00 по московскому времени.
Эта игра станет дебютной для Анри в самостоятельной тренерской карьере.
По итогам девяти туров монегаски занимают 18-е место в турнирной таблице Лиги 1. Безвыигрышная серия команды составляет 10 матчей.
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