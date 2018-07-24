Анри возглавит английский клуб

Бывший нападающий "Арсенала", занимающий должность помощника главного тренера сборной Бельгии, Тьерри Анри станет новым главным тренером "Астон Виллы".

На должности он сменит Стива Брюса.

Анри уже обсудил детали сотрудничества с руководством клуба из Бирмингема.

Ранее 40-летний экс-форвард выступал в качестве эксперта на канале Sky Sports.

Читайте: Голкипер киевского "Динамо" перешел в клуб Саудовской Аравии | http://soccernews.ru