Анри возглавит английский клуб

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Анри возглавит английский клубБывший нападающий "Арсенала", занимающий должность помощника главного тренера сборной Бельгии, Тьерри Анри станет новым главным тренером "Астон Виллы".

На должности он сменит Стива Брюса.

Анри уже обсудил детали сотрудничества с руководством клуба из Бирмингема. 

Ранее 40-летний экс-форвард выступал в качестве эксперта на канале Sky Sports. 

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