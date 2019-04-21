Анри возглавит клуб МЛС
Экс-тренер "Монако" Тьерри Анри должен возглавить "Нью-Йорк Ред Буллс".
По сведениям Sky Sports, руководство американского клуба одобрило кандидатуру Анри и уже на следующей неделе будет объявлено о его назначении.
Напомним, что Анри выступал за "Нью-Йорк Ред Буллс" в качестве футболиста с 2010 по 2014 год.
Ранее Анри тренировал "Монако", однако спустя три месяца был уволен.
Читайте также: Цикл "Игроки, за которыми будущее"! ТОП-5 самых дорогих правых защитников в категории U-23. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Лента новостей
-
Семеду: "Не понимаю, почему есть сомнения в уровне Коутиньо"
-
"Хетафе" разгромил "Севилью" и ворвался в зону Лиги Чемпионов (видео голов)
-
Трансфер Погба в "Реал" под угрозой срыва
-
"Реал" - "Атлетик": видеотрансляция матча 33-го тура Примеры
-
"Манчестер Сити" нацелился на "нового Месси"
-
Анри возглавит клуб МЛС
-
"Леванте" - "Эспаньол" - 2:2 (видеообзор матча Примеры)
-
АПЛ объявила о переносе матчей участников еврокубков
-
ЦСКА рассказал о травме Дивеева
-
Сульшер поделился трансферными планами клуба
-
"Леванте" и "Эспаньол" расписали результативную ничью (видео голов)
-
"Тоттенхэм" готов в два раза увеличить зарплату Эриксена
-
1
"Барселона" не будет покупать Рэшфорда
-
Четыре топ-клуба АПЛ поборются за Зийеха
-
Сульшер: "Не стыдно вылетать из Лиги Чемпионов от "Барселоны"
-
Пьянич привлек внимание множества топ-клубов
-
Де Брюйне может пропустить манчестерское дерби
-
Миллер прокомментировал победу "Зенита" над "Краснодаром"
-
"Аякс" - приговор для "Ювентуса". Европейские СМИ анонсировали большую перестройку внутри "старой синьоры"
-
Инсинье может покинуть "Наполи" из-за конфликта с Анчелотти
Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34