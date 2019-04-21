Анри возглавит клуб МЛС

Экс-тренер "Монако" Тьерри Анри должен возглавить "Нью-Йорк Ред Буллс".

По сведениям Sky Sports, руководство американского клуба одобрило кандидатуру Анри и уже на следующей неделе будет объявлено о его назначении.

Напомним, что Анри выступал за "Нью-Йорк Ред Буллс" в качестве футболиста с 2010 по 2014 год.

Ранее Анри тренировал "Монако", однако спустя три месяца был уволен.

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