Анри выделил игру Головина

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри выделил действия Александра Головина в матче с "Брюгге" в 3-м туре группового турнира Лиги Чемпионов (1:1).

Напомним, что единственный гол "Монако" забил после передачи россиянина.

"Эта ничья на вкус как ничья. Мусса Силла забил прекрасный мяч после прекрасного паса Головина. Мы подготовились к этой встрече в соответствии со спецификой игроков "Брюгге". Доволен своими игроками. Это положительный результат, особенно с учетом второго тайма. В Брюгге никогда не бывает легко набирать очки.

Мы не переживаем. Даже одно очко в Лиге чемпионов - хорошо. Здесь никогда не бывает легко", - сказал он. | soccernews.ru